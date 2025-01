Bandidos fazem arrastão em ônibus na Avenida Brasil

Três bandidos fizeram um arrastão em um ônibus da linha 2310 (Candelária-Bangu), na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste do Rio, nesta segunda feira (6). Segundo testemunhas, um dos criminosos estava armado.

De acordo com as vítimas, o grupo entrou no coletivo por voltas das 20h30, em Deodoro. Depois de roupar os pertences dos passageiros, os criminosos desceram na altura da comunidade do Batan, em Realengo. Câmeras de segurança do coletivo filmaram toda a ação.

A Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus da capital, soltou uma nota repudiando o ocorrido. “A insegurança a qual a população está submetida não pode ser mera estatística. Reiteramos a necessidade de que providências efetivas sejam tomadas pelas autoridades a fim de garantir o direito de ir e vir do cidadão”, diz a nota do sindicato.

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) não foi acionado para a ocorrência. A corporação, no entanto, afirma que o combate aos roubos a coletivos tem sido uma das principais metas do comando da corporação.

“A modalidade de Policiamento Transportado em Ônibus Urbano (PTOU) tem sido intensificada nos principais corredores de trânsito da Região Metropolitana, assim como as abordagens a coletivos por parte das unidades especializadas, com o engajamento direto de equipes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas, das Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM) e dos batalhões de área”.

O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu) e encaminhado para a 33ª DP (Realengo). A Polícia Civil realiza diligências para identificar os autores do crime.