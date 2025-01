Quatro homens foram presos em operação policial no Sabão, em Niterói

Acusados de tráfico de drogas, quatro homens foram presos na última segunda-feira (06), na comunidade do Sabão, no Centro de Niterói. Com eles a polícia apreendeu duas pistolas, além de munições, carregadores e drogas.

De acordo com policiais do 12º BPM (Niterói), a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) foram até a comunidade para realizar uma operação de rotina, quando foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos que tentavam escapar do cerco policial.

Quatro dos acusados foram localizados e presos. Além deles, duas pistolas, 34 munições, três carregadores, quatro rádios de comunicação, 90 cápsulas de cocaína, 49 pedras de crack, 34 trouxinhas de maconha e R$75, em espécie foram apreendidos.

O caso foi registrado na 76ª DP (Centro), onde todos permaneceram presos até a manhã desta terça-feira, quando foram transferidos para o sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.