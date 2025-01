Homem é flagrado pela PRF com porte ilegal de arma em Seropédica

Um homem, de 34 anos, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta quinta-feira (2) portando ilegalmente arma de fogo durante uma fiscalização no km 4 da BR-465, em Seropédica, na Baixada Fluminense. Também foi encontrado no veículo um carregador e dezenove cartuchos.

Os agentes informaram que um veículo foi abordado durante patrulhamento na antiga Estrada Rio–São Paulo. Ao ser revistado, o licenciamento do carro foi identificado como vencido desde 2022. Também acharam embaixo do banco do carona uma pistola Taurus, calibre .380, com 19 munições intactas.

Interrogado sobre o armamento, o homem informou ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), entretanto não tinha nenhuma autorização para o porte de arma. Após receber voz de prisão foi encaminhado à 55ª DP (Queimados).