Operação Torniquete: 2 são presos e 2 caminhões de carga recuperados

Agentes da 22ª DP (Penha) e policiais militares, prenderam dois homens em flagrante, nessa sexta-feira (27), que tentaram roubar dois caminhões de uma empresa de cerveja. Segundo as investigações, a carga recuperada está avaliada em cerca de R$ 215 mil.

A ação faz parte da segunda fase da “Operação Torniquete”, que tem como objetivo reprimir roubos, furtos e receptação de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções criminosas, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de faccionados, estejam eles detidos ou em liberdade. Desde setembro, já são mais de 270 presos, além de veículos e cargas recuperados.

As equipes estavam em patrulhamento pela Avenida Brasil, altura do bairro da Penha, Zona Norte do Rio, quando foram avisados por populares que dois caminhões haviam sido roubados em um dos acessos da comunidade Cinco Bocas e seguiam no sentido Centro do Rio. Os policiais iniciaram as buscas, avistaram os veículos e realizaram a abordagem. No primeiro caminhão, os agentes prenderam um dos assaltantes, que estava fazendo o motorista refém. Com o criminoso foram apreendidos uma touca ninja, um simulacro de pistola, um bloqueador de sinal e um telefone celular.

No segundo veículo, as equipes encontraram apenas o motorista. Policiais militares que estavam em patrulhamento no local e viram a ação da equipe da 22ª DP perceberam duas motocicletas e o carro utilizado no crime fugindo do local, perseguiram, abordaram uma das motos e capturaram um segundo suspeito. Ele foi levado para a delegacia e reconhecido pelas vítimas.

Em depoimento, os motoristas disseram que foram abordados por um carro, um dos suspeitos desceu, rendeu os dois, entrou em um dos caminhões e ordenou que seguissem para a comunidade Vila do João, também na Zona Norte da cidade. O assalto foi acompanhado por comparsas em duas motocicletas.

Os dois assaltantes foram conduzidos para a delegacia, autuados em flagrante e, em seguida, encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.