Motorista de aplicativo acusado de importunação sexual é preso no Rio

Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam, nesta segunda-feira (09/12), um motorista de aplicativo acusado de importunação sexual e tentativa de estupro contra uma passageira. Ele foi localizado na casa dele, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O caso ocorreu no dia 27 de novembro deste ano. Na ocasião, a vítima chegou a filmar o autor se masturbando durante a corrida, que partiu da Baixada Fluminense com destino à Zona Sul do Rio. Durante o trajeto pela Linha Vermelha, ela enviou mensagens de texto ao namorado e amigos e pediu para alterar o percurso da viagem. No caminho, o autor tentou estuprar, mas a mulher conseguiu abrir a porta do automóvel e fugir.

Ela registrou o caso, foi ouvida na delegacia e as investigações iniciaram. Os agentes analisaram as imagens e identificaram o motorista. O suspeito foi localizado e preso. Contra o autor foi cumprido um mandado de prisão.

