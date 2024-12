Disputa territorial entre facções provoca tensão no Morro do Fubá e Campinho, no Rio

Moradores do Morro do Fubá e Campinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, voltaram a ser vítimas de uma disputa territorial entre facções nesta sexta-feira (6). Segundo relatos, rajadas de tiros foram ouvidas no início da tarde, causando pânico na população local. Traficantes do Comando Vermelho (CV) compartilharam nas redes sociais uma foto mostrando um homem decapitado; a vítima seria um integrante da facção rival, Terceiro Comando Puro (TCP), capturado na madrugada..

De acordo com informações da Polícia Militar do 9º BPM, os agentes foram acionados para atender uma ocorrência envolvendo um cadáver. O corpo foi encontrado na Rua João Romeiro, no bairro Cascadura, e a perícia foi acionada em seguida. O caso está sendo investigado pela Delegacia responsável.



O Comando Vermelho (CV) tem buscado expandir seu controle territorial no Rio de Janeiro. Para resistir ao avanço da facção, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP) têm se aliado a grupos paramilitares na tentativa de manter a região sob sua influência.