Preso por moradores no Barro Vermelho após roubar e agredir com faca

O autor do caso foi levado para a central de flagrante da 73ªDP (Neves) - Foto: Reprodução

Acusado de roubar e esfaquear pelo menos duas pessoas, no Barro Vermelho, em São Gonçalo, um homem foi capturado, amarrado e apanhou de moradores da região, que conseguiram prender o acusado logo após uma das vítimas ter sido ferida com a faca.

Segundo policiais, duas vítimas deram entrada no Ponto Socorro Central de São Gonçalo, na última sexta-feira (15). Ambas tinham ferimentos de faca causadas pelo acusado no momento que tentava roubar as vítimas.

O autor do caso foi levado para a central de flagrante da 73ªDP (Neves), onde ficou preso.

