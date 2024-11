Foragidos, 'Litrão' e 'Grisalho' são presos em Itaboraí

Policiais militares do 35ºBPM (Itaboraí), após análise de dados e informações fornecidas pelo Disque Denúncia prenderam na tarde de ontem (16), na Estrada do Comperj, no bairro Itambi, em Itaboraí, no Leste Metropolitano do Rio, os criminosos, foragidos da Justiça, Deivid da Silva Mota, vulgo “Litrão”, de 23 anos e Renan de Jesus Cardoso, vulgo “Artilheiro ou Grisalho”, de 27.

Policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT), de posse de informações de que os responsáveis gerais pelo tráfico de Itambi e pelos roubos de veículos e cargas que ocorrem na rodovia BR 493, estariam trafegando nas imediações da Rua Cidade Roma, Estrada que liga Itambi, em Itaboraí, ao município de São Gonçalo.

Após cerco tático, onde os policiais conseguiram localizá-los e prendê-los de posse dos seguintes materiais: 690 tiras de maconha e 2.210 pinos de cocaína.

Os dois criminosos foram levados à 73ª DP (Neves), onde foi constatado que Renan de Jesus, estava na condição de Evadido do Sistema Penitenciário, desde agosto deste ano, após receber o benefício de Indulto de Natal e não retornar a unidade prisional, e Deivid da Silva, estava também na condição de evadido desde dezembro de 2022, após sair no Indulto de Natal de 2022 e também não voltar ao presídio.

Contra ele ainda constava um mandado de prisão, expedido pelo TJRJ - Vara Meio Fechado e Semiaberto, com prisão decretada em função da revogação do benefício.

Os dois já foram conduzidos a uma unidade prisional, onde ficarão acautelados à disposição da Justiça e deverão cumprir o restante da pena.

Quem tiver informações sobre a localização foragidos da Justiça, ligue e denuncie imediatamente ao Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento/Call Center: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido