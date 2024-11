Bicheiro Rogério Andrade é transferido para cela de 6 m² em presídio de segurança máxima no MS

O bicheiro Rogério Andrade, preso no mês passado no Rio de Janeiro, foi transferido para o presídio federal de segurança máxima de Campo Grande na última terça-feira (12).

Rogério Andrade chegou ao presídio de Campo Grande por volta das 15h56. Ele vai ficar em isolamento por 20 dias, seguindo procedimento padrão para detentos que dão entrada na penitenciária.

A transferência do bicheiro foi determinada pela 1º Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Rogério estava preso desde o mês passado na Penitenciária de Segurança Máxima de Bangu 1, na Zona Oeste do Rio.

Conforme o Sistema Penitenciário Federal, a cela onde o bicheiro está tem 6 m² e possui cama, banco, escrivaninha, prateleiras, vaso, pia e chuveiro. O contraventor também recebeu o kit padrão entregue aos presidiários com uniformes (bermuda e calça, camiseta e blusa de frio) e materiais de higiene pessoal (escova e pasta de dente, sabonete, desodorante e toalha).

Leia também:

'Operação Escambo': Polícia Civil realiza operação contra grupo que desviou recursos de banco comunitário popular de Maricá

MPE deflagra operação contra grupo que planejava comprar votos nas eleições municipais



O contraventor passará por avaliação do seu quadro clínico feito por médicos, psicólogos, dentista, assistentes socais e outros profissionais durante o tempo do isolamento. Rogério Andrade terá direito a banho de sol individual, em solário que fica anexo à cela.

Após 20 dias, ele será transferido para uma cela de 7 m² com o mesmo padrão do isolamento. Rogério Andrade terá direito a banho de sol com, no máximo, 12 presos, visitas semanais pelo período de três horas e contato com o advogado por uma hora. Os encontros com a defesa poderão ser semanais.

Segundo decisão do juiz Iamassaki Fiorentini, da 1ª subseção judiciária de Campo Grande, o contraventor vai ficar preso por um ano no presídio federal.

Na unidade em Campo Grande, Rogério Andrade deverá conviver com outros presos como Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, o mais temido miliciano do Rio; o deputado federal Chiquinho Brazão, apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) e Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, um dos chefões do Comando Vermelho.

Rogério Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, é considerado o maior contraventor do Rio de Janeiro. Ele é acusado de ser o mandante da morte do rival Fernando de Miranda Iggnácio, em 2020.