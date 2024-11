Polícia desvenda morte de médica moradora de Niterói no interior do Estado do Rio

A Polícia Civil do Rio anunciou ter esclarecido a morte da médica Lea Cândida Valverde de Rezende, de 72 anos, encontrada morta e com ferimentos na cabeça em uma fazenda em Sapucaia, no interior do Rio. O crime foi cometido no dia 3 de novembro pelo caseiro de 26 anos, que foi preso nesta segunda-feira (11). Moradora de Niterói e trabalhando no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), na Riodades, ela, segundo as investigações, foi morta pelo próprio caseiro naquela imóvel de sua propriedade.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu um dia depois de uma discussão entre a vítima e o caseiro por pagamento pelos serviços prestados. Na ocasião, Lea estava em um cavalo, quando o homem puxou a idosa pelos cabelos e deu três pauladas na cabeça dela até ela ser morta.

Em seguida, ainda de acordo com a Polícia Civil, o caseiro enrolou o corpo de Lea em uma lona e o jogou em um pasto com a intenção de esconder. Depois, o homem fugiu para Cataguases, em Minas Gerais, com o carro e cartões da vítima, onde foi capturado nesta segunda-feira (12). Ele levou os agentes da Polícia Civil até o local onde havia jogado o corpo da médica, que constaram a morte.

No dia 6 de novembro, três dias após o crime, funcionários e amigos da unidade de saúde notaram a ausência da idosa e logo registraram o caso no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG). A investigação e prisão do acusado foram conduzidas por agentes da 109ª DP (Sapucaia).