Brasileira com capsulas de cocaína no estômago, é presa em aeroporto na Europa

A jovem Tainara Fernandes, de 22 anos de idade, foi presa no Aeroporto Internacional de Malta, na Espanha, com 66 capsulas de cocaína, no domingo (3). A jovem que é natural de Goiás, já trabalhou como assessora na Secretária de Assistência Social da Prefeitura de Abadiânia, que fica no interior do estado.

Em nota, a Prefeitura de Abadiânia informou que a jovem foi desligada do cargo em 1º de novembro deste ano e que não mantém mais nenhum vínculo com a administração municipal. Nas redes sociais, Tainara postou um vídeo, dias antes de ser detida em Malta. Na postagem ela afirmava que iria "dar um rolê" na cidade espanhola.

A prisão ocorreu no domingo, a polícia local informou que, a mulher foi abordada por volta das 11 horas da manhã, após desembarcar do voo de Barcelona para Malta. Eles afirmam que, a brasileira tentou fugir ao ver a presença dos agentes de segurança, mas foi imediatamente detida.

Em seguida, foi feito um exame de raio-x, que mostrou que Tainara carregava cápsulas em seu estômago e em outras partes do corpo. Ela foi encaminhada ao Hospital Mater Dei, onde exames confirmaram que ela carregava 1 kg de cocaína em seu corpo.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores informou que está à disposição para prestar a assistência consular necessária.