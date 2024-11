Operação da PF e ANATEL identifica rádios clandestinas em munícipios do Rio

A Polícia Federal deflagrou uma operação para fiscalizar a atuação de rádios transmissoras clandestinas em municípios da região Sul Fluminense do Rio de Janeiro. A ação, realizada na terça (5) e quinta-feira (7) em conjunto com a Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL).

Durante a operação, policiais federais e fiscais da ANATEL encontraram duas rádios clandestinas, uma no Centro de Vassouras e outra no bairro Baixada Olaria, em Resende. As atividades das rádios foram encerradas e os aparelhos transmissores foram apreendidos.

A investigação policial segue em curso com objetivo de identificar e responsabilizar os encarregados pelas rádios clandestinas. O crime de exercer clandestinamente atividades de telecomunicação tem pena de detenção de até quatro anos e multa de R$ 10 mil.

Até o momento, a PF já identificou rádios clandestinas em Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, Itatiaia, Porto Real, Quatis, Piraí, Barra do Piraí, Vassouras, Rio das Flores, Valença e Pinheiral.