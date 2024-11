Jovem é Encontrada Morta em Geladeira no Rio de janeiro

Uma tragédia chocou a Zona Oeste do Rio na segunda-feira (4) quando a jovem Milena Vitória Garcia de Barros, 22 anos, foi encontrada morta dentro de uma geladeira em sua casa. A família apontou o ex-marido, Marcos Vinicius, como autor do crime.

O Crime

Vizinhos relataram que Milena permitiu a entrada do ex-marido na casa na manhã de segunda-feira. Momentos depois, ele saiu com os dois filhos do casal, de 5 e 2 anos, que testemunharam a morte da mãe.

Motivação

O término recente do casal teria sido a motivação do crime. Segundo testemunhas, Marcos não aceitava o fim do relacionamento. No sábado (1º), ele pegou o filho mais velho para passar o fim de semana e enviou uma mensagem ameaçadora à vítima.

Prisão do Suspeito

Após sair da casa de Milena, Marcos deixou os filhos com familiares e se entregou à polícia. Ele foi preso por feminicídio e ocultação de cadáver e encaminhado para a Delegacia de Homicídios.

Investigação

A Polícia Civil investiga o caso e busca entender os detalhes do crime. A família de Milena está em choque com a perda trágica.