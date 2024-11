Exclusivo - Dentista de Alcântara é investigado por estupro de vulnerável

Acusado de tentar beijar a força e tocar nos seios de uma paciente, um dentista, que atende no Centro de Alcântara, é investigado por policiais civis da 74ªDP (Alcântara).

De acordo com relatos da vítima, ela estava na cadeira do consultório, já em posição de vulnerabilidade, quando o dentista começou a elogiar seu bronzeado. Ainda seguindo a jovem, ele falou que se ela tivesse relação sexual com ele o tratamento seria gratuito. Com as negativas da jovem, o homem passou a mão no seio dela, por cima da blusa, e tentou beijá-la a força.

A mulher conseguiu se desvencilhar e saiu do consultório. Contudo, a vítima não procurou a policia na hora, o que impossibilitou uma prisão em flagrante. Mas, o profissional já foi intimado e deverá prestar depoimento nesta terça-feira (05).

O caso está sendo investigado na 74ªDP (Alcântara) e foi registrado como estupro de vulnerável. A polícia solicita que possíveis outras vítimas do dentista entre em contato com a delegacia para formalizar sua denúncia.