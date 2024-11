Mulher é agredida por assaltante em Icaraí

Veículo fugiu do local - Foto: Reprodução

Veículo fugiu do local - Foto: Reprodução

Na madrugada desta quinta-feira (31), uma mulher foi espancada por um criminoso em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, após desembarcar de um carro.

Imagens mostram o momento que a vítima está parada do lado de fora de um carro enquanto conversa com um motorista, e ambos são abordados pelo assaltante. O condutor do veículo foge, deixando a mulher sozinha.

No momento da abordagem, a vítima teria gritado por socorro a um porteiro do condomínio vizinho ao local do crime, o que resultou nas agressões.

Nas imagens, é possível ver o porteiro indo em direção à mulher para socorrê-la. Porém, ele retorna quando o criminoso aponta uma suposta arma em sua direção.

A investigação do caso está sob responsabilidade da 77ª Delegacia de Polícia (Icaraí).