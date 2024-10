Casal de idosos é encontrado morto com marcas de facadas na Zona Norte do Rio

Na tarde do último domingo (27), um casal de idosos foi encontrado morto dentro de casa, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Eles foram identificados como Selma Muniz Santos, de 76 anos, e Antônio Sidney Rocha Santos, de 68 anos.

Segundo a Polícia Militar, o corpo da idosa foi encontrado amarrado em cima da cama de um dos quartos da casa com vários ferimentos. O corpo do idoso estava em outro cômodo com ferimentos na cabeça.

A polícia apreendeu uma faca e um objeto de madeira com marcas de sangue que podem ter sido utilizados no crime, que aconteceu em uma casa na Rua Amanda Guimarães, no bairro da Portuguesa. A sobrinha do casal foi quem encontrou os corpos e chamou a polícia.

A polícia ainda não soube informar se algum bem material foi levado da residência. O casal deixou dois filhos.