Polícia Civil prende um dos maiores armazenadores de pornografia infantil do Brasil

Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo prenderam um dos maiores armazenadores de material relacionado a pedofilia do país, nessa sexta-feira (25), no Centro do município. O criminoso é acusado de ter abusado sexualmente da sua enteada, de apenas anos 11 anos, além de armazenar fotos e vídeos com conteúdo de pornografia infantil, da menina e de outras crianças.

As investigações começaram após denúncia da mãe da vítima, até então companheira do acusado, que encontrou uma foto de sua filha no notebook da família. Durante as diligências, foram encontrados mais de 400 mil arquivos, entre fotos e vídeos, de crianças e adolescentes em cenas de nudez e de sexo, armazenados em um pendrive.

Segundo a especializada, esse número ainda deve aumentar após a realização da perícia nos demais dispositivos eletrônicos apreendidos. Um notebook, um telefone celular e 54 DVDs serão analisados.

Diante do extenso conteúdo probatório obtido, o autor teve a prisão preventiva decretada. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e produção e armazenamento de fotografias e vídeos contendo cenas de nudez e sexo explícito envolvendo criança, todos na forma da Lei Maria da Penha.