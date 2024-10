Vídeo de perseguição policial em Niterói viraliza na internet, veja

Um vídeo de uma perseguição policial pelas ruas de Niterói viralizou nas redes sociais nesta semana. As imagens mostram policiais do Programa Segurança Presente perseguindo um suspeito, de moto, da Alameda São Boaventura, no Fonseca, até a Rua São Januário, no mesmo bairro. A ação aconteceu no dia 26 de setembro.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram o motociclista realizando manobras arriscadas e sem capacete. Em determinado momento, ele chega a subir em uma calçada, com muitos pedestres, para conseguir fugir dos dois policiais.





Depois de quase 2km de perseguição, o suspeito perde o controle da moto e é alcançado pelos policiais. Algemado, o motociclista alegou que fugiu porque a moto que ele pilotava não era sua. Ele foi autuado por desobediência, segundo a Secretaria de Governo.

Após ser detido, o jovem foi encaminhado à 78ª DP, no Fonseca, para poder prestar esclarecimentos. No local, foi constatado que o motociclista não possuía anotações criminais em seu nome.