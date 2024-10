Dupla é presa por tráfico de drogas e porte ilegal de arma no Fonseca

Na tarde desta terça-feira (08), uma operação policial do 12º BPM ( Niterói) resultou na prisão de dois homens acusados de tráfico de drogas e porte ilegal de arma na Comunidade Bernardino, no Fonseca, em Niterói. A ação teve início após denúncia anônima por meio do Disque-Denúncia.

Conforme a PM, a denúncia informava que uma idosa estaria sendo ameaçada por traficantes locais, devido ao fato de ter um familiar policial militar. Ao se aproximarem da residência mencionada, os policiais foram recebidos a tiros por um dos acusados. A equipe reagiu e conseguiu capturar o atirador, que portava uma pistola calibre 9mm com cinco munições intactas. Além da arma, foram apreendidos materiais entorpecentes e um rádio transmissor.

A equipe também deteve um segundo indivíduo, que estava nas proximidades em atitude suspeita. Ambos os acusados foram conduzidos à 78ª DP (Fonseca). A testemunha da ocorrência, uma senhora de 71 anos, não confirmou as ameaças mencionadas na denúncia.