Ex-goleiro Bruno atinge dívida de R$ 5 milhões em pensões atrasadas

A dívida de pensões atrasadas de Bruno, ex-goleiro do Flamengo, com o filho Bruninho Samudio, de 14 anos, chegou aos R$ 5 milhões. O adolescente é fruto da relação do atleta com a ex-modelo, Eliza Samudio, que foi morta após desaparecer em 2010. Bruno foi condenado pela morte da ex-modelo.

Informações inicialmente divulgadas pelo Extra confirmam que, em decisão judicial, Bruno deveria pagar dois salários mínimos por mês ao jovem. No entanto, desde setembro de 2022, Bruninho não recebe nenhum valor do ex-goleiro.

“A Eliza morreu por isso, tentando garantir os direitos do filho dela, o que nunca aconteceu. Sigo correndo atrás da mesma coisa e o Bruninho continua sendo negligenciado”, desabafou Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio e avó do adolescente.



Recentemente, Bruninho passou a morar com a avó materna no Rio de Janeiro. Ele foi contratado para jogar nas categorias de base do Botafogo como goleiro. Diante disso, o processo será tramitado na mesma cidade. “Vai voltar para onde tudo começou”, disse Sônia.

Além das pensões, o ex-goleiro Bruno deve ainda ao filho uma indenização por danos morais que já ultrapassa R$ 1 milhão. O ex-atleta entrou com vários recursos para se livrar do pagamento, mas perdeu em última instância no STF.

Penhora de bens de Bruno

Desde 2023, uma sentença de execução para a penhora de bens foi dada a Bruno, com o objetivo de pagar parte da dívida de pensão. No entanto, o ex-goleiro do Flamengo, aparentemente, não tem bens em seu nome.

O sítio que o atleta tinha em Esmeraldas, Minas Gerais, foi vendido e dividido entre o ex-goleiro e sua ex-mulher Dayanne, mãe de duas filhas dele, e uma pequena parte foi para Bruninho. O dinheiro foi utilizado para pagar os advogados que acompanham o processo do menino desde a prisão de Bruno, em 2013.

Em 2011, já com bens bloqueados, Bruno vendeu um apartamento que tinha em um condomínio no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio. O comprador chegou a morar no imóvel, mas o negócio foi desfeito pela Justiça.

O apartamento vale hoje aproximadamente R$ 1,5 milhão e deve ir a leilão judicial para custear parte da dívida.