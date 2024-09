Homem é preso com arma em São Gonçalo

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Porto Novo, São Gonçalo, após ser flagrado andando armado sem autorização na noite deste sábado (28). Ele carregava um revólver carregado. Um outro suspeito, que estava junto com ele, fugiu.

O suspeito foi detido por uma equipe do 7º BPM (São Gonçalo), que realizava patrulhamento na Rua Zilda Quintão. O homem passou de moto junto com o comparsa, que conseguiu escapar no momento da abordagem. Além do revólver, os policiais também aprenderam dois aparelhos celulares. Todo o material foi levado junto do suspeito para a 73ª DP (Neves).





