Agentes encontra celulares, drogas e anabolizantes em presídio no Rio

Telefones, drogas e anabolizantes foram apreendidos durante uma revista de visitantes no Complexo de Gericinó, principal complexo penitenciário do Rio, localizado em Bangu, zona oeste da capital, nesta sexta-feira (20).O material ilegal estava camuflado em itens de higiene que seriam levados ao presos. Ao todo, foram capturados 52 aparelhos celulares e 3,5 kg de maconha.

Os itens foram encontrados por agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) com três pessoas que entravam para visita pela entrada do presídio. Os três suspeitos vão responder pelo porte do material e ficaram proibidos de voltar a visitar detentos no complexo. A corregedoria da Seap informou que vai abrir uma sindicância para apurar o caso.