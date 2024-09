Militar reformado é preso em flagrante por tentativa de sequestro e ameaça à ex-companheira

A mulher relatou à polícia que sofria constantes ameaças e agressões por parte do ex-marido - Foto: Divulgação

A mulher relatou à polícia que sofria constantes ameaças e agressões por parte do ex-marido - Foto: Divulgação

Um fuzileiro naval reformado com histórico de violência, foi preso em flagrante por agentes da 66ª Delegacia de Polícia (Piabetá) após tentar sequestrar a própria filha.

Conforme relato, a ex-companheira do militar, havia se mudado para o Rio de Janeiro para fugir de um relacionamento abusivo. A mulher relatou à polícia que sofria constantes ameaças e agressões por parte do ex-marido, que possui um transtorno de bipolaridade grave.

Na tentativa de recomeçar sua vida, a vítima buscou proteção e conseguiu uma medida protetiva contra o agressor. No entanto, o homem desconsiderou a ordem judicial e viajou de Santa Catarina para o Rio de Janeiro com a intenção de levar a filha do casal.



Ao chegar à residência da ex-companheira, o homem tentou levar a criança à força, mas foi impedido pela mãe. A vítima acionou imediatamente a polícia, que iniciou as buscas pelo agressor.

Com o apoio da equipe de inteligência da 66ª DP, ele foi localizado em Piabetá e preso. Segundo as investigações, o acusado já possui passagem pela polícia por abuso sexual contra uma das filhas, uma adolescente de 15 anos.