Polícia Civil realiza ações para investigar incêndios criminosos no Rio de Janeiro

A DPMA vem atuando, de forma conjunta com delegacias distritais do interior, para identificar os responsáveis por estes atos criminosos - Foto: Divulgação

Policiais civis da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) realizaram, nesta segunda-feira (16/09), diversas operações para reprimir ações incendiárias criminosas em parques do estado do Rio de Janeiro. Os agentes estiveram na Região Serrana, em Niterói e na capital fluminense.

A DPMA vem atuando, de forma conjunta com delegacias distritais do interior, para identificar os responsáveis por estes atos criminosos. Até o momento, mais de 20 pessoas foram identificadas e são investigadas. Diligências seguem para identificar outros envolvidos e responsabilizar criminalmente.

Entre as ações realizadas, estão perícias de local, oitiva de testemunhas e análises de imagens de câmeras de segurança. Em Petrópolis, um adolescente foi conduzido à delegacia, juntamente com seu pai. Ele admitiu ter ocasionado o incêndio criminoso que devastou grandes áreas de vegetação no distrito de Pedro do Rio e Secretário, neste domingo (15/09).