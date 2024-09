Volante Souza, do Vasco, é assaltado na Zona Norte do Rio de Janeiro

O volante Souza, jogador do Vasco, foi vítima de um assalto neste domingo na Rua Leopoldina Rego, localizada no bairro de Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O atleta estava acompanhado de seu filho, Nicolas, e teve que entregar seu carro, celular e demais pertences, incluindo até mesmo seu chinelo.

“Acabei de ser assaltado aqui na Leopoldina Rego, perto de Olaria. Levaram tudo. Levaram até meu chinelo, celular. O cara estava de fuzil, levaram o carro. Estava eu e o Nicolas (filho), consegui tirar o Nicolas. Me deixaram descalço. Eu queria que você postasse para ver se a gente consegue encontrar o carro. Posta aí, se for possível, tá bom? Enfim, só isso. Tá tudo bem, graças a Deus. A gente tá bem. a polícia já está aqui. Eu estou descaço. Levaram tudo, tá bom? Beijão”, relatou o jogador em um vídeo publicado nas redes sociais por sua esposa.

Souza retornou ao Vasco nesta temporada, porém, até o momento, disputou apenas quatro partidas pelo clube em 2024. Formado nas categorias de base do Vasco em 2008, o volante teve passagens por diversos clubes internacionais, como Basaksehir, Besiktas e Fenerbahçe, da Turquia, além de Al-Ahli, da Arábia Saudita, Porto, de Portugal, e também pelos brasileiros São Paulo e Grêmio.