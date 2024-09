Briga de casal termina com adolescente incendiado em Petrópolis

Um adolescente de 16 anos está internado em estado gravíssimo em Petrópolis, Região Serrana do Rio, após ter sido atingido por um incêndio no último final de semana. Segundo testemunhas, ele foi incendiado pela própria namorada, de 17 anos, depois de um desentendimento entre o casal.

O crime aconteceu na madrugada deste sábado (31), no bairro Quarteirão Brasileiro. De acordo com pessoas próximas à vítima, uma crise de ciúmes teria motivado a briga. A vítima teria ameaçado queimar as roupas da namorada e estava com um frasco de gasolina nas mãos, segundo os relatos.

Durante a discussão, a jovem teria tirado o frasco da mão dele, jogado gasolina sobre o corpo do namorado e acendido um isqueiro. Ele foi levado para o Hospital Municipal Alcídes Carneiro, em Petrópolis, e precisou ser entubado. Ele segue hospitalizado na unidade.

A jovem apontada como autora também ficou com algumas queimaduras, mas foi liberada após receber atendimento no mesmo hospital. Ela foi apreendida e levada para a 105ª DP (Petrópolis), que registrou o caso. A adolescente vai responder por crime análogo à tentativa de homicídio qualificado.