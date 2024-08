Mulheres que 'moram' em Mc Donald do Rio são presas sob acusação de racismo

As malas das mulheres foram apreendidas - Foto: Divulgação

As malas das mulheres foram apreendidas - Foto: Divulgação

A mãe e sua filha que ficaram conhecidas publicamente em fevereiro desse ano por praticamente 'morarem' em uma lanchonete da Rede Mac Donald, na Zona Sul do Rio, foram parar na 14ªDP (Leblon), nessa sexta-feira, sob acusação de racismo.

Susane Paula Muratori Geremia, de 64 anos, e Bruna Muratori Geremia, de 31 anos, teriam ofendido uma adolescente e sua mãe.

Segundo a Secretaria de Estado de Governo (Segov), policiais do Leblon Presente foram acionados para o estabelecimento, localizado na Rua Ataulfo de Paiva, para verificar um possível caso de racismo.

Testemunhas informaram aos agentes que a adolescente e a mãe entraram no local para comprar um lanche e teriam fotografado as duas mulheres.

Susane e Bruna teriam se irritado com a situação e feito ofensas de cunho racista. A equipe então conduziu todos os envolvidos para a 14ª DP (Leblon). As malas das "moradoras" do estabelecimento também foram levadas para a delegacia.