Mulher é morta a facadas por vizinho na Zona Oeste do Rio

Em mais um caso de violência contra o gênero feminino, uma mulher foi morta a facadas, na última quinta-feira (22), pelo próprio vizinho, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, Andrea Santos Bahia, de 50 anos, já tinha uma medida protetiva contra o assassino.

Ainda de acordo com a PM, agentes do 40° BPM (Campo Grande) foram acionados para o Hospital Municipal Rocha Faria, onde Andrea havia sido levada. A vítima foi socorrida e encaminhada à unidade por familiares após ser esfaqueada, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo relatos, a vítima foi morta durante uma discussão. Testemunhas afirmaram que Andrea e o agressor já haviam se envolvido em outras brigas anteriormente.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para confirmar a identificação do autor do crime e esclarecer a motivação.