Polícia Civil identifica e busca por mulher acusada por morte de turista em Copacabana

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realizam buscas para capturar uma das autoras do latrocínio de D’Wayne Antônio Morris, de 43 anos. Ela foi identificada com o apoio de agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista (Deat). As equipes promovem diligências ainda para identificar a segunda envolvida no crime, praticado no dia 8 de agosto, em Copacabana, na Zona Sul do Rio.



O corpo do turista jamaicano com nacionalidade norte-americana foi encontrado por um amigo, no interior do imóvel em que estavam hospedados. As investigações indicaram que ele e o colega foram dopados por duas mulheres, que conheceram horas antes, no bairro da Lapa, no Centro da capital fluminense.

As investigações apontaram que as mulheres atuaram de forma intencional, dopando as vítimas por meio da ingestão de bebidas alcoólicas misturadas a substâncias entorpecentes, com a finalidade de roubá-las.



A autora identificada tem 23 anos e possui anotações criminais pela prática de outros golpes do mesmo tipo. Contra ela, foi expedido mandado de prisão temporária.