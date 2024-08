Denúncia sobre roubo de cabos leva polícia a prender foragido da Justiça em Niterói

Uma denúncia sobre a prática de roubo de cabos da rede pública levou a polícia a localizar um foragido da Justiça, em Icaraí, Niterói, nesse domingo (18). Uma equipe do Siste de Segurança Pública 'Niterói Presente' foi ao cruzamento das Ruas Domingues de Sá com a Travessa João Pessoa para averiguar informações de que uma dupla estava tentando roubar cabos de um semáforo que havia caído no local.

Os policiais encontraram os homens próximos dos cabos e ao chegar ao pesquisar seus antecedentes criminais pelo sistema de informações da polícia, que havia um mando de prisão pendente, por roubo, em nome de um deles. Ambos foram conduzidos para a 77ªDP (Icaraí), onde a informação foi confirmada. Como não houve comprovação da prática de furto de cabos e nem flagrante, o outro acusado foi colocado em liberdade porque não havia nada contra ele.