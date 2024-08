Acidente na Praça do Barreto deixa homem ferido

Um homem ficou ferido em um acidente de trânsito na Rua General Castrioto, na altura da Praça do Barreto, em Niterói, na manhã desta terça-feira (13). A colisão aconteceu entre uma motocicleta e um ônibus. A vítima, que não foi identificada, está internada no Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 10h14. Os dois veículos sofreram uma colisão frontal, de acordo com testemunhas. A vítima foi socorrida pelos agentes do quartel de Niterói; ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

