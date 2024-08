Mulher e adolescente que torturaram e extorquiram homem após encontro são presas

A Polícia Militar do Rio de Janeiro conseguiu prender duas mulheres que estavam foragidas desde o mês de maio. As duas são acusadas de marcar encontros via aplicativo de relacionamentos e com isso dar golpes nas pessoas.

Um homem não identificado marcou um encontro pelo Tinder, com Laura da Silva Lucas no bairro de Botafogo em 23 de março deste ano. Ao chegar no ponto de encontro, a mulher estava acompanhada de uma menina de 14 anos, e as duas foram com o homem até seu apartamento em Copacabana.

Ao chegar no local as mulheres renderam o homem, elas estavam na posse de uma faca e uma arma de fogo. Elas amarraram o dono do apartamento em uma cadeira, prendendo seus braços e colocando uma fita na boca para que não fizesse barulho. Após isso ele foi obrigado a realizar uma série de transferências bancárias para elas.

A Polícia Civil informou que, sob ameaça e constantes torturass ele também foi obrigado a pedir dinheiro para familiares. Laura e a menor de idade usaram uma sanduicheira elétrica para queimar a vítima diversas vezes além de o agredirem com um pedaço de madeira e usaram o fio de um carregador celular para enforcar o homem. A arma engatilhada também foi colocada contra sua cabeça diversas vezes durante as agressões.

As criminosas foram embora levando celular e objetos de valor do apartamento, além de compras efetuadas com os cartões da vítima. No começo de maio, o reconhecimento facial identificou as duas e uma terceira mulher em outro crime com o mesmo modus operandi. Desta vez, o caso aconteceu no bairro do Cachambi e a vítima, outro homem de perfil parecido com o primeiro, foi esfaqueado por Laura ao tentar fugir.

Entre os dias 21 e 27 de maio foi expedido um mandado de prisão contra á mulher e outro de busca e apreensão contra a adolescente. Os investigadores afirmam que Laura sabia do mandado de prisão contra ela e fugiu para o Paraguai, onde ficou por cerca de dois meses. Quando retornou, mudou de endereço, o que dificultou ainda mais o trabalho da polícia.

Laura foi presa no restaurante Coco Bambu em Botafogo e a menor foi presa no bairro Suruí, em Magé.