PF faz operação contra quadrilha que usava Tokens de funcionários de banco para golpes

A Polícia Federal realizou a operação Token Free, contra membros de uma organização criminosa especializada em crimes bancários, especialmente contra a caixa no Rio de Janeiro, nesta quinta feira (8). Estimasse que os investigados chegaram a movimentar R$ 51 milhões no intervalo de 2 anos. O objetivo da operação é cumprir 6 mandados de prisão preventivo e outros 16 mandatos de busca e apreensão.

Os mandados estão sendo cumpridos no Rio, São Paulo e Pernambuco e a justiça autorizou a apreensão de bens no valor de até 51 milhões de reais. Até a manhã do dia de hoje, dois acusados já haviam sido presos, um no Recreio dos Bandeirantes na zona Oeste do Rio e outro em Jardins, na zona Oeste de São Paulo. Além disso, três carros de luxo e R$ 25 mil em espécie foram apreendidos.

As investigações que tiveram inicio a partir de informações da centralizadora de segurança da Caixa, apontam que a organização criminosa praticava golpes por aplicativo de mensagens e contra a providência social. Os crimes iniciavam com a subtração de tokens de funcionários da Caixa. Após isso, era possível acessar os sistemas bancários e eles autorizavam transações e saques.

Os investigados responderam por organização criminosa, estelionato, furto mediante fraude, falsidade documental e outros que poderão surgir conforme andamento da investigação.