Com mandado de prisão por roubo, homem é preso por violência doméstica em Saquarema

Policiais militares do Serviço Reservado do 25º BPM (Cabo Frio), lotados no 4º Comando de Policiamento de Área (CPA), com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam ontem (03), na Rua Pau Brasil, no bairro Madressilva, em Saquarema, na Região dos Lagos, o foragido da Justiça, Bruno Aldo de Santana Dal Bianco, 41 anos.

Policiais foram até o local, onde fizeram contato com as partes envolvidas, sendo necessário o uso de algemas para conduzir o acusado de violência doméstica, pois ele se recusou a se identificar.

Foi necessário apoio para condução das partes para o PU de Saquarema e depois a 124ªDP, onde a vítima foi atendida, e o acusado também atendido.

Na delegacia, foi constatado que contra Bruno Aldo, constavam dois mandados de prisão pelo crime de roubo qualificado, praticado em agosto de 2016, onde junto com outros comparsas, roubaram um casal e a mantiveram como reféns, circulando com as vítima pelas ruas de Saquarema.

Ele foi levado à 118ª DP (Araruama), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficará à disposição da Justiça.

A Polícia Militar solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a localização de foragidos da Justiça, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido