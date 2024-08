Homem mata á facadas amigo após descobrir que ele se relacionava com sua ex-namorada

Wallace da Silva foi preso por matar Linton Rodrigues que estava se relacionando com sua ex namorada - Foto: Instagram

A Polícia Civil prendeu Wallace Marques da Silva de 21 anos, que estava foragido após matar Lilton Rodrigues Capelet Costa, de 26, em julho do ano passado. Os homens eram amigos e de acordo com as investigações, o crime foi motivado por ciúmes, já que a vítima estava se relacionando com a ex namorada do assassino. Após o crime o corpo de Lilton foi jogado no rio Japeri, na Baixada Fluminense. O homem foi preso nesta sexta feira (2).

Foi informado pela policia que, no dia do crime Wallace ligou para Lilton que estava em uma festa no bairro Barcelona, pedindo uma corrida para o bairro Guandu, em Japeri. Testemunhas afirmam que viram os homens juntos em uma moto e depois á vítima nunca mais foi vista. Wallace foi visto com as mãos sujas de sangue.

Após o assassinato, o homem de 21 anos teria confessado para conhecidos que matou o amigo. Lilton Rodrigues mantinha um relacionamento amoroso com á ex companheira dele . A mulher chegou a enviar mensagens para á família do homem afirmando que Wallace planejava mata-lo. O assassino inclusive teria dito á ex que matou o então namorado á facadas por não aceitar o relacionamento dos dois.

Em janeiro, a Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Wallace pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Há dois meses, agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) identificaram que o homem estava escondido em Minas Gerais. Nesta sexta, o suspeito foi encontrado e preso.