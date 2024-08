Homem é preso após agredir namorada em jogo do Flamengo no Maracanã

Um homem de 24 anos foi preso, na noite da última quarta-feira (31), suspeito de agredir a namorada após o jogo entre Flamengo e Palmeiras, no Maracanã.

O rapaz foi detido por equipes da Guarda Municipal que faziam o patrulhamento no entorno do estádio. De acordo com a corporação, o homem agrediu a vítima, de 22 anos, com empurrões e insultos.

Ele foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. A Guarda Municipal informou que ele vai responder pela Lei Maria da Penha.



Após prestar depoimento, a jovem foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito.