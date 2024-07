Polícia tenta chegar a envolvidos na morte de motorista de aplicativo em SG

O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta feira (24), um cartaz para ajudar no inquérito instaurado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNISG), a fim de obter informações que levem à identificação e prisão dos envolvidos na morte do motorista de aplicativo José Paulo dos Santos, de 58 anos, encontrado com sinais de espancamento na última segunda-feira (22) na comunidade do Pombal, no Porto Novo, em São Gonçalo.

As primeiras informações chegadas à polícia dão conta que José Paulo dos Santos foi agredido por traficantes da região após se negar a deixar uma passageira no interior da comunidade. A mulher, que seria namorada de uma das lideranças da quadrilha que age no local, teria ligado para ele, insatisfeita, levando-o a determinar um 'castigo' no motorista. Subordinados do criminoso então, foram à entrada da favela e levaram a vítima para uma rua do Pombal, onde ele passou a ser torturado.

Agora os policiais da DHNISG, fazem investigações para identificar os envolvidos no episódo. A especializada assumiu o caso, e fez perícia no local onde o corpo foi achado, a partir de denúncias sobre o caso.

Assim, DHNISG, solicita a população que repasse de forma anônima informações sobre a identificação e localização dos envolvidos, para o Disque Denúncia, pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

Anonimato Garantido