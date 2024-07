Tiroteio deixa pelo menos dois feridos em Copacabana

Uma idosa de 71 anos foi baleada durante um tiroteio em Copacabana, na Zona Sul do Rio, nesta sexta-feira (19). Além dela, um suspeito, que estava armado com uma granada, também ficou ferido e foi capturado nesta tarde. A confusão teria começado com uma tentativa de assalto, segundo testemunhas.

De acordo com relatos, o crime aconteceu próximo à estação de metrô do Cardeal Arcoverde. Uma dupla teria assaltado uma casa lotérica na região e acabou sendo flagrada por policiais militares enquanto fugiam do local. A abordagem terminou em troca de tiros e uma mulher, que passava pela rua, acabou levando um tiro na perna.

Um dos suspeitos teria ameaçado explodir uma granada na calçada, segundo a Polícia, e acabou ferido com novos disparos da Polícia. Ele foi capturado; ainda não há informações a respeito de seu estado de saúde. De acordo com a Polícia, ele já tinha dezenas de anotações criminais no histórico.



Já a idosa foi levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Seu estado de saúde também não foi confirmado. A granada foi apreendida e levada para a 12ª DP (Copacabana), onde o caso foi registrado.