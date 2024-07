Um homem morreu e outro foi preso durante confronto em Niterói

Acusados de tráfico de drogas, um homem de 19 anos morreu, e um homem, de 26 anos, acabou baleado e preso, durante confronto com a Polícia militar, em Maria Paula, divisa entre São Gonçalo e Niterói, nesta terça-feira (16). Com eles, a polícia apreendeu drogas, uma pistola e uma réplica de fuzil.

De acordo com policiais militares do 12ºBPM (Niterói), denúncias apontavam que criminosos estariam tentando criar um ponto de venda de drogas na região e, para tal feito, estariam andando de armas longas, com o objetivo de coibir moradores do local.

Com a chegada da polícia houve confronto e, após parar os tiros, um dos acusados foi encontrado morto. Com ele a polícia encontrou uma pistola. O segundo suspeito foi baleado e acabou sendo socorrido para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê.

Uma pistola foi apreendida | Foto: Renata Sena

Com o suspeito os policiais encontraram uma mochila com 155 cápsulas de cocaína, 93 trouxinhas de maconha, 80 pedras de crack, R$148, em espécie e rádio de comunicação. Próximo ao local, onde os acusados foram localizados, foi encontrado uma réplica de fuzil.

Agentes da Divisão de Homicídios vão investigar o caso, que ficou registrado como morte por intervenção de agentes do estado.