PM forma 146 soldados da última turma de aprovados do concurso de 2014

A Secretaria de Estado de Polícia Militar formou, essa semana, 146 novos soldados, efetivo este que será destinado a intensificar o policiamento ostensivo nas ruas do Rio de Janeiro.

Em cerimônia realizada no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da corporação, em Sulacap, o governador Cláudio Castro foi enfático ao destacar os desafios da segurança pública para o Governo do Estado e a Polícia Militar:

"A segurança pública não é algo fácil. É preciso vocação. As forças de segurança são a última fronteira entre os que se desvirtuam da sociedade e os cidadãos de bem. Nos nossos ombros, estão os sonhos de empreendedores com desejo de trazer seus negócios para o Rio e o sonho de uma geração que sonha com uma sociedade melhor, e eu, como político, tenho a missão de fornecer as melhores qualidades possíveis para esses cidadãos", disse o líder do Executivo.

O Secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Marcelo de Menezes também discursou e enalteceu o senso de união da tropa em prol da defesa da sociedade:

"Os policiais que chegam hoje fazem parte de uma grande família. Somos apenas uma Polícia Militar, unida em totalidade, trabalhando uns pelos outros e pela sociedade. Os nossos soldados que se formaram hoje estarão preparados para enfrentar os desafios de garantir um ambiente onde toda a população nos veja como um porto seguro, como a instituição bicentenária em que se pode confiar. E nosso comando trata esses valorosos representantes como o bem mais precioso", declarou o secretário.

Os 146 novos soldados fazem parte da última leva de aprovados no concurso de 2014 e passaram por um período de um ano de formação, estando totalmente aptos ao serviço e à disposição para a classificação nas unidades da corporação.

A recomposição de efetivo tem sido um dos principais focos do atual comando da Polícia Militar. Com o aporte do Governo do Estado, está em andamento um concurso para o ingresso de mais 2 mil soldados nas fileiras da corporação. No último domingo passado, 11 mil candidatos participaram da segunda fase deste processo seletivo.