Preso por roubo com faca no Centro de Niterói

Um homem, de 48 anos, foi preso por roubo, no Centro de Niterói, na manhã deste domingo (14).

O acusado foi localizado por policiais do 12° BPM (Niteroi), com a faca usada no roubo, além da mochila e do celular da vítima.

De acordo com a polícia, o autor apontou a faca para a barriga da vítima e levou seus pertences, que foram todos recuperados.

O caso foi registrado na 76°DP (Centro), onde o acusado foi autuado por roubo a transeunte.