Uma tonelada de cabos é recuperada após tentativa de furto no Alcântara

Aproximadamente uma tonelada de cabos de cobre foi recuperada por agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo durante a madrugada deste sábado (06). O material estava sendo furtado por um grupo de suspeitos na Avenida Jornalista Roberto Marinho, em Alcântara. A tentativa de furto foi flagrada por câmeras de segurança e interrompida pelos oficiais.

Segundo a Guarda, uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) foi enviada ao local após câmeras de monitoramento da Central de Segurança de São Gonçalo (CSSG) flagrarem atividade suspeita na região por volta das 3h. De acordo com os agentes, as imagens mostravam suspeitos chegando em um veículo prata e parando no trecho para puxar um cabo de cobre subterrâneo.

Os suspeitos fugiram do local com a chegada da Guarda, segundo o relato. Eles deixaram para trás 70 metros de cabo que já haviam conseguido puxar do subsolo. O material foi recolhido e levado para a 74ª DP (Alcântara), que registrou o caso e investiga o episódio.