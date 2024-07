São Gonçalo comemora redução no número de mortes violentas e roubos

Com dados que mostram uma queda acentuada nos números de roubos e mortes violentas (homicídios dolosos, latrocínios, autos de resistência e lesão corporal seguida de morte) nos primeiros seis meses de 2024, o município de São Gonçalo está em primeiro lugar no ranking do Sistema Integrado de Metas do Estado, que classifica todas as 92 cidades do Estado do Rio, de acordo com o índice de redução de incidência de uma série de crimes. A boa notícia foi comemorada pelo coronel Ângelo Barbosa, comandante do 7ºBPM (São Gonçalo), ao lado do capitão Fábio Azevedo, coordenador do 'São Gonçalo Presente', e do capitão Rafael Andrade, responsável pelo planejamento de ações e mapeamento de áreas policiadas pelo batalhão no município.

De acordo com dados produzidos pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), no primeiro semestre de 2024 diversos tipos de crimes tiveram seus índices reduzidos na cidade. Como o roubo de cargas, por exemplo, que teve uma queda de 59%, em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 56 casos, contra 22 casos até junho desse ano.

Outra redução representativa foi no número de casos de roubos de veículos, com uma queda de 47%: as cinco delegacias da região registraram 342 roubos de carros no primeiro semestre de 2024, enquanto no mesmo período de 2023 houve 652 casos registrados oficialmente.

O relatório que contabiliza os crimes com mortes violentas, como homicídios e autos de resistência, também aponta um declínio de 40%, passando de 102 casos nos primeiros seis meses de 2023, para 59 mortes no mesmo período de 2024.

Somente nos primeiros seis meses de 2024, a equipe do 7º BPM (São Gonçalo) apreendeu 938 munições, 69 pistolas e oito fuzis, além de 22 simulacros de armas. Nesse período, 563 acusados foram presos em flagrante.

“Trabalhamos para que a população tenha, cada vez mais, a certeza da melhora na segurança pública. Temos ótima parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, que nos fornece todo maquinário necessário para a retirada de barricadas, além dos nossos policiais que estão atuando de forma planejada em todas as ações”, afirmou o comandante da unidade, acrescentando também a importância da parceria e do trabalho dos agentes da Operação 'São Gonçalo Presente', que conta com equipes do batalhão atuando em conjunto com agentes da Guarda Municipal.

“A ação planejada, nos pontos estratégicos dos agentes, garante ações nas áreas centrais da cidade, aumentando a segurança da população”, explicou o comandante.

E essa integração, tem gerado resultados. A cada 48 horas, agentes da Operação 'São Gonçalo Presente' prendem um criminoso em São Gonçalo, desde que a Operação foi reformulada e passou a ser gerida pelo Governo do Estado, em 2021.

Coordenado pelo capitão Fábio, o programa segue um planejamento realizado em conjunto com policiais do 7ºBPM atuando em cima das 'manchas de violência' da cidade.

“Atuamos de forma planejada, de modo que os policiais do batalhão consigam atuar nas regiões periféricas, deixando que a região central seja, rotineiramente, patrulhada pelos nossos agentes”, explicou o capitão.