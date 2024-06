Condomínio de luxo da influenciadora Virginia Fonseca e cantora Joelma é assaltado

Ocorreu um assalto no condomínio de luxo Residencial Aldeia da Vale, em Goiânia, na noite desse último sábado (22). Câmeras de segurança do apartamento de um morador filmou um suspeito pulando o muro do prédio para fugir. O condomínio tem moradores famosos como a influenciadora Virginia Fonseca e os cantores Leonardo, Zé Felipe, Maraísa e Joelma.

Três residências do condomínio foram furtadas com moradores tendo um prejuízo de mais de R$ 150 mil. Foram roubados joias, cofres, passaportes, um notebook e outros objetos. O caso ocorreu a noite e seguranças foram chamados às 2h da manhã de domingo (23). A diretoria executiva do condomínio informou que a cerca elétrica foi reforçada e mais 250 câmeras serão instaladas até agosto. "Complementarmente informamos que a Diretoria Executiva está analisando e considerando medidas que possam aumentar ainda mais a segurança interna, tais como a instalação de concertina no muro perimetral, bem como a revisão de procedimentos do cadastro para acesso de visitantes e prestadores de serviço, dentre outros. Manteremos todos os associados informados sobre a evolução das investigações" informou em nota.

Nas redes sociais a empresária e esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, publicou: "Prezamos por mais segurança no nosso condomínio!!!"

O 10º Departamento de Polícia Civil de Goiânia investiga o caso.