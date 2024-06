Homem inconformado com termino ameaça ex e manda foto de casal junto em caixão

Um homem que não aceitava o fim de seu relacionamento foi preso essa segunda feira (24) em Nova Iguaçu, por ameaçar sua ex namorada. Jonathan de Souza Silva de 36 anos já havia descumprido medidas protetivas anteriores que a mulher tinha contra ele.

Após duas medidas protetivas e ser bloqueado de todas as redes sociais o homem insistiu em fazer ameaças e perseguindo a vitima em lugares onde ela estava, como no último sábado (22) em que ele foi no bar em que ela estava com amigos. Jonathan passou a mandar mensagens para uma amiga de sua ex, onde dizia em tom ameaçador que não aceitaria ficar sem ela: "É amor, mesmo, é amor. Como eu vou gostar de uma pessoa e ver a pessoa com outra pessoa? Não vou suportar isso, não. Não tem lógica eu gostar de uma pessoa e a pessoa que eu amo, que eu gosto, está com outra pessoa. Isso eu não vou aceitar mais não, de coração, não vou aceitar, mesmo, mais". Disse ele em mensagem de voz.

Em seguida, o homem mandou a foto de um casal deitado dentro de um caixão, e em outro áudio disse que a vitima não teria escolha, se não aceitasse reatar o relacionamento, aquele seria o último : "se ela não ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém, eu já botei no meu coração. Eu vou conversar com ela e se ela não quiser, eu vou matar ela, mesmo, e me matar depois. É o único jeito. É isso que eu não quero fazer, mas a minha mente está mandando eu fazer isso e meu coração, também" declarou o agressor.

Agentes da Delegacia de Atendimento á Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu, localizou a efetuou a prisão de Jonathan dentro de sua casa no bairro Vila Guimarães, e o encaminhou para o sistema prisional. A delegada Monica Areal declarou sobre o caso: "mais um caso de violência doméstica inacreditável. Essa vítima já tinha dois registros contra esse autor e medidas protetivas deferidas. Ela bloqueou ele no celular, tentava escapar dele, mas ele não deixava. E, não satisfeito, passou a mandar áudios ameaçadores para o telefone da amiga dela. A Deam Nova Iguaçu prendeu esse autor e nós agora esperamos que a vítima tenha um pouco de sossego, de paz".