Foragido da Justiça é preso em Itaboraí

Policiais penais da Divisão de Buscas e Recaptura (RECAP), da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP/RJ), após análise de dados e levantamento de informações provenientes do Disque Denúncia (2253-1177), recapturaram na tarde desta terça-feira (18), na Rua Cinquenta e Cinco, no bairro Jardim Itambi, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio, o criminoso, foragido da Justiça, Carlos Eduardo Nascimento da Costa, de 24 anos.

Ligado a facção Comando Vermelho (CV), Carlos Eduardo, teve seu ingresso no Sistema Penitenciário no ano de 2017, respondendo pelo crime de Tráfico de drogas, após ser preso com cocaína, maconha prensada, onde confessou que trabalhava para um traficante de nome Onofre, vulgo “Orelha”.

Em dezembro de 2021, ele foi beneficiado com a Visita Periódica ao Lar (VPL), quando saiu no “Saidão de Natal”, não tendo retornado à Unidade Prisional no prazo previsto na Lei de Execução Penal, e contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP), pelo crime de Tráfico de Drogas, já tendo cumprido apenas 46% da execução da penal, onde fora condenado a uma pena de 09 anos de reclusão em regime fechado.



Diante dos fatos, o preso foi levado para a sede da 71ª DP (Itaboraí), onde foi cumprido o mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional da SEAP/RJ, onde ficou acautelado à disposição da Justiça.

