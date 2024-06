Policia do Rio prende quadrilha de SP que praticou roubo na Ilha do Governador

Policiais civis da 37ª DP (Ilha do Governador) prenderam em flagrante, na madrugada deste sábado (15/06), três pessoas oriundas do estado de São Paulo que furtaram uma casa no Jardim Guanabara, na Ilha. Segundo apurado, os acusados fazem parte de uma quadrilha criminosa que realiza esses delitos no bairro, na Zona Norte, e depois, retorna para São Paulo.



A ação ocorreu com o apoio de policiais rodoviários federais que, juntos com os agentes da distrital, realizaram um cerco e abordaram os suspeitos. Com eles, foram apreendidos objetos furtados do interior da casa da vítima, além de luvas e a chave de fenda utilizada para arrombar o portão da residência. De acordo com as investigações, os criminosos escolhem imóveis de alto padrão, sempre vazios, e arrombam as portas com as ferramentas.



Segundo apurado pelos policiais civis, os três têm anotações em São Paulo por crimes patrimoniais. Além disso, contra um dos acusados, os agentes cumpriram um mandado de prisão condenatória daquele estado por furto qualificado.



As investigações da unidade continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema e para desarticular a quadrilha. Os presos deste sábado vão responder por furto qualificado e organização criminosa.