'Vovó do Pó' é presa em Maricá

Uma operação realizada nessa quinta-feira (6) por policiais da 6ª Companhia da Polícia Militar (PM) e da 82ª DP (Maricá) resultou na prisão de uma mulher identificada como Vovó do Pó e acusada de tráfico de drogas na região do Retiro, em Maricá. A ação aconteceu por volta das 14h15.

A prisão ocorreu após a PM receber informações de que a acusada estaria novamente envolvida com o tráfico de drogas. Ela já havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime. Diante dessa informação, as equipes intensificaram o patrulhamento na área.



Durante a operação, os agentes avistaram a mulher em um terreno, onde parecia estar escondendo algo. Imediatamente, foi montado um cerco no local com o apoio da equipe da 82ª DP. A abordagem foi bem-sucedida, resultando na detenção da acusada. Com ela, foram encontrados cerca de meio quilo de maconha e 46 pinos de cocaína.



A acusada foi encaminhada à 82ª DP e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

