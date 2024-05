Polícia Civil prende um dos principais receptadores de bicicletas furtadas de Niterói

As investigações continuam para identificar outros furtadores e receptadores que atuam no esquema ilegal - Foto: Divulgação

As investigações continuam para identificar outros furtadores e receptadores que atuam no esquema ilegal - Foto: Divulgação

Agentes da 77ª (Icaraí) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (27/05), um receptador de bicicletas furtadas em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Segundo apurado, elas eram levadas para a cidade do Rio de Janeiro por meio das barcas e vendidas para o preso.

De acordo com as investigações, o acusado comprava essas bicicletas, que eram produtos de furtos, e guardava os objetos para revendê-los. Após informações do Setor de Inteligência da distrital e diligências, os policiais civis descobriram a localização de onde os veículos eram guardados.

Leia também:



Inscrições para o Enem 2024 começam hoje

Moraes nega recurso de Bolsonaro contra inelegibilidade

Na ação desta segunda, os agentes recuperaram 15 bicicletas. Segundo apurado, o preso tem diversas passagens pelos crimes de roubo e furto.

As investigações continuam para identificar outros furtadores e receptadores que atuam no esquema ilegal nos bairros de Icaraí e Santa Rosa.

No início do mês, a 77ª DP já havia detido um homem, também em flagrante, pelo mesmo crime. O acusado foi localizado após anunciar uma bicicleta em um site de compras e vendas. Na ação, os agentes recuperaram cinco bicicletas e sete quadros, ambos sem qualquer procedência.