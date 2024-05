Passeata do Movimento das Mulheres movimenta manhã em São Gonçalo

Como forma de conscientização e prevenção, o Movimento de Mulheres em São Gonçalo, através da ONG 'NEACA Tecendo Redes', reuniu dezenas de pessoas, na manhã desta quinta-feira (16), para a Mobilização ao Combate e a Exploração Sexual à Crianças e Adolescentes, referente ao dia 18 de maio (Dia Nacional do Combate).

O grupo de voluntários, funcionários e vítimas, saiu da sede do Movimento de Mulheres e seguiu em caminhada até a Praça Estephanie de Carvalho, no Zé Garoto, onde realizou um evento com música, atividade para crianças e distribuição de panfletos sobre o tema.

“O dia 18 é um dia histórico como marco do que aconteceu com a menina Araceli. Viemos para as ruas para que as pessoas saibam que São Gonçalo tem programas gratuitos para atendimento e apoio e esperamos sempre romper com o ciclo de violência”, afirmou Marisa Chaves, fundadora do Movimento de Mulheres.

Grupo seguiu em caminhada pelas ruas da região central da cidade | Foto: Layla Mussi/OSG

A data foi escolhida em memória de Araceli Cabrera Crespo, menina que foi vítima de assassinato há 50 anos, em Vitória. Em 1973, o corpo de Araceli, que tinha 8 anos, foi encontrado dias após ela ter desaparecido na saída da escola. Pelos indícios, concluiu-se que ela foi violentada e morta.



Instituída pela Lei Federal 9.970/00, a data é uma conquista que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no território brasileiro e já alcançou centenas de municípios do nosso país.

